'100 Yaşa Can Verenlerden' sergisi açıldı

Ressam İrfan Ertel’in Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun yüzüncü yılına armağan ettiği '100 Yaşa Can Verenlerden…' sergisi 8 Eylül Çarşamba günü Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıldı.

Çalışmalarında güncel ve insanımızı ilgilendiren sorunları resminin ana konusu olarak ele alan ve resimlerini kendinde bir amaçtan ziyade, söyleyebileceklerini açıklama, kendini ifade etme yolu olarak gören Ertel’in bu sergisinde yüzün üzerinde portre yer alıyor.

İrfan Ertel yaptığı açılış konuşmasında “Bu yüzüncü yıl kutlamamız geçmişteki yoldaşlarımız olmadan eksik kalacak diye düşündük ve onlarda görselleriyle burada olsun istedik” derken, Ertel’in ardından söz alan TKP PMK üyesi Aydemir Güler ise yaptığı konuşmada ülkemizde özel olarak işçi sınıfının partili mücadelesine doğrudan veya dolaylı olarak emeğini katmış kişilerin portrelerinin bir araya gelmiş olmasının önemine dikkat çekti.

Sanat ve siyaset alanından isimlerin buluştuğu açılışa, Yusuf Ziya Bahadınlı, Enver Aysever, Orhan Aydın, Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği temsilcilerinin yanı sıra TKP MK üyeleri Alpaslan Savaş, Ekin Sönmez, Senem Doruk İnal ve Sunay Gedik, Sol Parti temsilcisi Alper Taş, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve eski CHP Parti Meclisi üyesi Kadir Gökmen Öğüt katıldı.

Sergi 30 Eylül tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde görülebilir.