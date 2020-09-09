TKP: 10 Eylül’de 500 noktada, 12 Eylül’de ekran başında buluşuyoruz

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 10 Eylül’de, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde saat 19.00’da bir araya geleceğini duyuran TKP, 12 Eylül'de ise herkesi sosyalizm için, laiklik için, Cumhuriyet için ekran başına davet etti.

TKP'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye Komünist Partisi ülkenin aydınlık insanlarına 100. yılında seslenmeye devam ediyor.

Halkımızı felaketlerle baş başa bırakan, yoksulluğa ve çaresizliğe terk eden bu düzenin yeni yalanlarına kanmayın, geleceğinizi sahte kahramanların eline bırakmayın.

Yüreği bağımsızlık, laiklik, Cumhuriyet, sosyalizm için atan herkesi TKP gönüllüsü olmaya, Türkiye’nin aydınlık geleceğini kurmaya davet ediyoruz. Bu düzen değişmeli... Bu düzeni bizler, aydınlıktan yana olanlar hep birlikte değiştirebiliriz.

Türkiye Komünist Partisi kuruluş yıldönümü olan 10 Eylül’de, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde aynı anda saat 19.00’da mahallelerde, meydanlarda, işyerlerinde sosyalizm için, bağımsızlık için, laiklik için, Cumhuriyet için buluşacak.

12 Eylül’de ise partimizin youtube kanalından bir canlı yayınla 100. yaşımızı hep birlikte kutlayacağız. Gazeteci Enver Aysever’in sunacağı programda TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşmacı olacak. TKP’nin birçok çalışma alanından parti üyeleri ve dostları partinin bugünkü mücadelesini anlatacak, karanlığa karşı ilmek ilmek örülen aydınlanma mücadelesini, patronlara karşı emeğin mücadelesini...

TKP’nin sanatçı üyeleri ve dostları TKP’yi 100 yaşında selamlayacak; Emin İgüs, Dengin Ceyhan, Gülcan Altan, Ruhi Su Dostlar Korosu, Yapıcılar, Orhan Aydın, Cansu Fırıncı ve Arda Kurşunoğlu bizlerle olacak.

Yayın 12 Eylül saat 21.00’de TKP Youtube hesabında başlayacak."