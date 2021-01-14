Zenginlere özel aşı turları da başladı

İngiltere’de yıllık üyelik ücreti 25 bin İngiliz poundu (250 bin TL) olan bir lüks seyahat kulübü, üyelerine özel aşı tatili programı sunduğunu duyurdu. Kulüp İngiltere'de aşı sırasının gelmesini beklemek istemeyen üyelerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan’da lüks "aşı tatilleri" ayarlıyor.

Knightsbridge Circle adlı kulüp, müşterilerinin yüzde 20’sinin koronavirüs aşısı için özel randevulara izin veren BAE’deki Dubai ve Abu Dabi kentlerinde hem tatil yapıp hem de Pfizer’in koronavirüs aşısını olduklarını bildirdi. Şirketin bu haftadan itibaren üyelerine Hindistan’da Oxford/AstraZeneca aşısı olmaları için seyahatler için de görüşmeler yaptığı bildirildi.

İngiliz gazetesi Telegraph’a konuşan kulübün kurucusu Stuart McNeill “lüks aşı programının öncüleri” olduklarını söyledi ve üyelerine özel aşılama sürecini “Birkaç haftalığına güneşli bir villaya gidiyorsunuz, aşınızı oluyorsunuz, sertifikanızı aldıktan sonra artık dönmeye hazırsınız” diye tarif etti.

McNeill üyelikle çalışan şirketinin müşterilerinin genellikle özel jetlerle seyahat ettiğini ve yüzme havuzlu, aşçı ve temizlik çalışanının olduğu villalarda kaldıklarını söyledi. Bazı müşterilerinin iki dozluk aşı için gereken yaklaşık bir ay boyunca Hindistan’da kalmayı tercih edebileceklerini söyleyen McNeil, bazılarınınsa iki doz arasındaki sürede Madagaskar’a seyahat etmeyi seçtiklerini anlattı. McNeil, Dubai’ye düzenledikleri bir aylık turun ücretinin 40 bin İngiliz poundu (yaklaşık 400 bin TL) olduğunu açıkladı. Buna göre Dubai’ye aşı turuna katılan zenginler kulübü üyeleri Emirates’le first class seyahat edecek ve Jumeirah Beach’te konaklayacak.

McNeil “etik sorumlulukları” olduğunu söylemeyi de ihmal etmeyerek kulüp üyelerinden aşıya gerçekten “ihtiyacı olan”lara yani 65 yaş üzerindeki kişilere öncelik vereceklerini ekledi. Üyelerinin ebeveynleri, dedeleri ve nineleri için de bu programı uygulayacaklarını kaydetti.

İngiltere vatandaşlarının Hindistan’a gitmeleri için vize alma sorununa da bir çözüm bulduklarını anlatan McNeil, Marakeş’te bir klinikle görüştüklerini ve Hindistan’dan AstraZeneca aşısını buraya transfer etmenin yollarını aradıklarını söyledi.