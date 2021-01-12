İngiltere bir ayda 15 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor

Avrupa'da koronavirüs pandemisinden ağır ölçüde etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere aşı kampanyasına hız veriyor. İngiltere Sağlık Bakanı Nadhim Zahawi, Sky News kanalına yaptığı açıklamada gelecek ayın ortasına kadar öncelikle dört grupta yer alan 15 milyon kişinin aşı olmasını umduklarını söyledi. DW Türkçe'de yer alan habere göre Zahawi, "Aşılamalar gerçekten artmaya başlıyor, günde 200 bine kadar ulaşarak geçen hafta harika bir iş çıkarttık" diye konuştu. Bakan, Birleşik Krallık'ta toplam 15 milyonu bulan öncelikli dört kategorideki kişilere aşı teklif edeceklerini söyledi. Aşılanması planlanan kişiler yüksek risk grubunda olanlardan, yaşlılardan ve sağlık çalışanlarından oluşuyor.

Dünya genelinde 90 milyon koronavirüs vakası

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 90 milyonun üzerine çıktı. Reuters'in veri analizine göre, Avrupa 25 milyon vaka ile dünya üzerinde pandemiden en ağır etkilenen bölge. Avrupa'yı 22 milyon 400 bin vaka ile Kuzey Amerika izliyor.

Johns-Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ise dünya genelinde koronavirüse bağlı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Üniversitenin verileri, şu ana kadar 1 milyon 935 bin 60 kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.