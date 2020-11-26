Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petas, özellikle ülkenin kuzeyinde koronavirüsün yayılmaya devam etmesi nedeniyle ülke çapında uygulanan karantinanın 1 hafta süreyle uzatıldığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Petas, 30 Kasım’da sona ermesi planlanan karantina uygulamasının 7 Aralık sabahına kadar geçerli olacağını belirterek, “Salgın yükü fazla olmaya devam ettiği için bu karar gerekliydi. Özellikle bazı bölgelerde endişe kaynağı” diye konuştu.

Mevcut karantina önlemleri kapsamında tüm perakende mağazaları, barlar, restoranlar, müzeler, eğlence mekanları ve spor salonları kapatıldı. Yerel saatle 21.00-17.00 arasında sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu ülkede insanların evlerini yalnızca iş, sağlık nedenleri, evcil hayvanının ihtiyacı, egzersiz veya yürüyüş gibi belirli nedenlerle terk etmelerine izin verilirken, bunun için SMS ile izin almaları veya belgele bulundurmaları gerekiyor.