Yunanistan’da genel grev: Maskelerimizin altında bir sesimiz var

Yunanistan’da bugün genel greve giden işçiler sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde iş bıraktı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) yaptığı açıklamada sabahın ilk saatlerinden itibaren sınıf sendikalarının hükümete ve patronlara kararlı ve militan bir grevle yanıt verdiğini dile getirdi.

Ülke çapında tüm sektörlerde yüzlerce grev hattının oluşturulduğunu açıklayan sendika, Yanya’da grev gözcülerine müdahale eden polisin 7’si sendikacı onlarca işçiyi gözaltına aldığını duyurdu.

PAME ülke genelinde binlerce işçinin patronların şiddetini ve devletin baskısını kırarak yaşamları, sağlıkları ve hakları için greve çıktığını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada "Hükümet bir kez daha başarısız oldu! Grev çok sayıda işyerlerinden, fabrikalardan ve toplu taşımadan neredeyse tam katılımla başarıya ulaştı" denildi.

Grevdeki işçiler kamu hastanelerinde ve birçok kentte protesto eylemleri düzenledi. İşçiler Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı:

Maskelerimiz altında bir sesimiz var ve talep ediyoruz!

PAME grevin başarısının hükümete bir ilk mesaj niteliğinde olduğunu ifade ederek Atina'da ve diğer büyük kentlerde caddelerin polis ve zırhlı araçlarla doldurulmasının grevi bastırma amaçlı olduğunu vurguladı.

Ulusal sendika federasyonları ile bölgesel sendika merkezlerinin çağrısıyla ülke genelinde yüzlerce işyerinde işçilerin greve çıktığını belirten PAME, Yanya'da 7 sendikacının gözaltına alınmasına ve greve katılan işçi ve sendika temsilcilerine yüzlerce Avro para cezası kesilmesine tepki gösterdi.

Sendikaların karantina nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gösteriler düzenlediği belirtilen açıklamada, tüm dünyadan grevdeki işçilere gönderilen uluslararası dayanışma mesajlarının önemli olduğunun altı çizildi.

PAME "Yaşamlarımızı, sağlığımızı, haklarımızı hükümetin ve iş gruplarının vahşi saldırısından korumak için mücadeleyi sürdürüyoruz. Hükümetin ortadan kaldırmaya çalıştığı sendika ve siyasi özgürlüklerimiz için mücadeleyi sıkılaştırıyoruz. Maskelerimizin altında bir sesimiz var ve talep ediyoruz!" açıklamasını yaptı.

TKP grevdeki işçileri selamladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Yunanistan’da işçilerin genel grevini bir mesajla selamladı.

TKP’nin mesajında şöyle denildi:

Değerli yoldaşlar ve direnişteki işçiler,

Dünyanın tüm işçileri olarak yüzyılın en zorlu ve kötü zamanlarından birini yaşamaktayız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki dünya çapında kapitalist hükümetler hiçbir aşamasında COVID-19 pandemisini bir halk sağlığı sorunu olarak görmediler. Aksine, pandemiyi sömürücü sınıfların kârlarını artırıcı yöntemler geliştirmede bir araç olarak kullandılar.

Yunanistan'da işçilerin hükümetin patronların çıkarları doğrultusunda halk düşmanı politikalarına karşı yürüttüğü mücadeleyi selamlıyoruz.

PAME'nin, işçilerin yaşamları ve hakları için, halkın sağlığının korunması için önlemler talep ederek, ülke çapında örgütlediği Genel Greve tam dayanışmamızı ilan ediyoruz.

Yunanistan'ın grevdeki işçi sınıfına yoldaşça selam!

Yaşasın enternasyonalist dayanışma!

Türkiye Komünist Partisi

Birlik Sendikası'ndan destek

Birlik Sendikası tarafından yapılan açıklamada da "PAME’yi, sadece Yunanistan’daki güncel saldırılara karşı değil aynı zamanda dünyada işçi sınıfının tarihsel kazanımlarını korumak adına verdiği mücadeleden dolayı kutluyoruz" denildi. Sendika'nın açıklaması şu şekilde:

Sınıf kardeşlerimiz, değerli yoldaşlar,



Dünyada pandemi süreci, işçi sınıfının en temel haklarına saldırıların gerekçesi haline getiriliyor. Birçok ülkede, emekçilerin tarihsel kazanımları hükümetler ve patronlar tarafından geri alınmak isteniyor. Başta sağlık sektöründe olmak üzere işçiler, büyük sağlık riskleri altında çalıştırılırken işsizlik tehdidi ile sindirilmeye çalışılıyor. Bazı konfederasyon ve sendikalar, ne yazık ki, bu süreçte hükümetlerle uzlaşmacı bir tutum alıyor.



Yoldaşlar, dostlar, yalnız da çaresiz de değiliz... Yunanistan’da bugün (26 Kasım) “Maskelerimiz taleplerimizi haykırmaya engel değil” çağrısıyla düzenlediğiniz genel grev bunun en büyük kanıtıdır. PAME’yi, sadece Yunanistan’daki güncel saldırılara karşı değil aynı zamanda dünyada işçi sınıfının tarihsel kazanımlarını korumak adına verdiği mücadeleden dolayı kutluyoruz.



Sizleri ve PAME’ye bağlı sendikaları selamlıyor, düzenlediğiniz genel grev ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz.



Türkiye’de de Birlik Sendikası, genel grevinizde ortak sorunlarımız için yükselttiğiniz talepler ekseninde mücadelesini sürdürüyor.



Yaşasın sınıf mücadelesi,

Yaşasın enternasyonal dayanışma!

BİRLİK SENDİKASI / TÜRKİYE

