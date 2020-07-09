Yunanistan'da gösteri hakkı için halk yeniden sokakta

Yunanistan'da sağcı Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin parlamentodan geçirmeye çalıştığı gösteri yasağı yasasına karşı Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla binlerce kişi Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplandı.
Geçtiğimiz hafta söz konusu yasa tasarısına karşı Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısıyla ülke genelinde halk sokağa çıkmıştı.
Binlerce kişi Sintagma Meydanı'nda toplandı
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