Yunanistan'da gösteri hakkı için halk yeniden sokakta

Atina'da binlerce kişi işçi sendikası PAME'nin çağrısıyla hükümet tarafından 'eylemleri yasaklama' girişimini protesto etti.

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Yunanistan'da sağcı Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin parlamentodan geçirmeye çalıştığı gösteri yasağı yasasına karşı Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla binlerce kişi Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Geçtiğimiz hafta söz konusu yasa tasarısına karşı Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısıyla ülke genelinde halk sokağa çıkmıştı.

Hatırlatma

Yunanistan'da gösteri hakkının gaspına karşı komünistlerden büyük eylem

Binlerce kişi Sintagma Meydanı'nda toplandı

Yunanistan Kadın Federasyonu'nun (OGE) taşıdığı pankart: Eylemlerin Yasaklanması Sadece Kağıt Üzerinde Kalacaktır