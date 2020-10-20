'Yunanistan S-300'leri Akdeniz'de hazır hale getirdi'

Yunanistan'ın Akdeniz'de S-300 hava savunma sistemi konuşlandırdığı kaydedildi.
BulgarianMilitary.com'da yer alan habere göre, Atina yönetimi, Türkiye'yle Ege'de yaşanan gerginlikler nedeniyle Rusya'dan satın aldığı S-300'leri Girit adasına konuşlandırdı. Yunanistan'ın bu hamleyle Türkiye'nin bölgedeki siyasi ve askeri nüfuzunu geri püskürtmeyi amaçladığı belirtildi.
Türk ordusunun elde ettiği uydu görüntülerine göre, Atina söz konusu S-300'leri muharebeye hazır hale getirmiş durumda. Yunanistan basınıysa, Yunanistan ordusunun bu ay yeni bir S-300 testi gerçekleştirmesinin beklendiğini yazdı. Yunanistan'ı 26 Ekim tarihinde ziyaret edecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu testlerde yer alabileceği konuşuluyor.
Haberde, Ankara'nın, Yunanistan'ın söz konusu S-300'leri geliştirmiş ve modernize etmiş olabileceğinden endişe ettiği kaydedildi. Öte yandan, Yunanistan'ın Türk F-16'ların Yunanistan karasularını yeniden ihlal etmesi durumunda hava savunma sistemini kullanabileceğini ilişkin Erdoğan'a açık mesaj verdiği belirtildi.
Haberde, ayrıca Rusya medyasının, Türkiye'nin S-400 testlerinin başarısız olduğu yönündeki iddialarının da Ankara'nın hava savunma sistemleri konusunda Yunanistan karşısında dezavantajlı konuma düşürdüğüne işaret edildi.