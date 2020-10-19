Yunanistan’ın kısa vadeli Doğu Akdeniz planı belli oldu

Kathimeri’nin haberine göre Atina, yıl sonuna dek Ege ve Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin hem diplomatik hem de askeri seviyede bir yol izlemeye hazırlanıyor.

Yunanistan bu süre içinde Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım seçeneklerini görüşeceği Aralık ayındaki zirveyi ve 3 Kasım’da yapılacak ABD seçimlerini bekleyecek.

Türkiye’nin son olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz’e göndermesinin ardından olası bir gerilime karşı Yunanistan ordusunun “yüksek alarm” seviyesini sürdürdüğü belirtildi.

İlk adım Türkiye'den gelirse donanmaya karşılık verme izni

Atina’nın donanma güçlerine, yalnızca ilk adımın Türk donanmasından gelmesi durumunda karşılık verme izni verdiği belirtildi.

Ancak Kathimerini’nin haberine göre Atina’nın Oruç Reis’in Meis adasının 6 ile 12 mil açığından geçmesini başka araçlarla engellemek için senaryoları bulunuyor. Buna göre Yunanistan ordusu daha önce Ege Denizi’ni esas aldığı stratejisini Doğu Akdeniz odaklı olarak yeniden güncelledi.

Almanya'dan yeni inisiyatif beklentisi

Diplomatik cephede ise Atina’nın Almanya’dan yeni inisiyatifler beklediği belirtildi. Oruç Reis’in yeniden Doğu Akdeniz’e gönderilmesi sonrasında Ankara ziyaretini iptal eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara’nın bu adımını “çok kötü bir sürpriz” diye nitelemişti.

Atina Berlin’in inisiyatifinden sonuç alamazsa AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasını bekleyecek. Bu arada Yunanistan’ın İsrail, BAE ile de ilişkilerini derinleştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Atina'nın senaryoları arasında, Oruç Reis'in ardından Yavuz gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderilmesi ihtimali ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri sürdüğü Türkiye-Libya arasındaki deniz sınırları anlaşması kapsamındaki bölgede Ankara'nın arama faaliyetlerini ilerletmesi de yer alıyor.