Yoğun bakım servisindeki patlamada can kaybı 12'ye yükseldi

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpü kaynaklı patlamanın ardından yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta yaşamını yitirdi.

Yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler'in kurtarılamadığını öğrenildi.

Böylelikle yangın sonrası yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Ne olmuştu?

Gaziantep'te 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.