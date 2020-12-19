Hastanedeki patlamanın ardından açıklama: Erken müdahale değil, ihmal var!

TKP Gaziantep İl Örgütü, Gaziantep'de Sanko Holding’e özel hastanede yaşanan patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada valiye tepki gösterilirken, "Her fırsatta olduğu gibi patlama sonrası da patronların sözcülüğü üstlenerek 'tesellimiz erken müdahale' diyen kentin mülki amirine ise cevabımız net: ‘Erken Müdahale Değil, İhmal Var!’" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Sanko Holding’e ait Sanko Üniversite Hastanesi Covid-19 servisinde oksijen tüpü kaynaklı olduğu belirtilen yangın ve patlamada 9 yurttaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü ve öfkesini hissediyoruz. Yaşamını kaybeden 9 yurttaşımıza ve sevenlerine baş sağlığı diliyor, patlamadan etkilenen sağlık personeli ve Covid-19 servislerinde tedavisine devam edilen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Her fırsatta olduğu gibi patlama sonrası da patronların sözcülüğü üstlenerek ‘’tesellimiz erken müdahale’’ diyen kentin mülki amirine ise cevabımız net: ‘Erken Müdahale Değil, İhmal Var!’

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile sağlık hizmetlerine zar zor ulaşabilen halkımız özel hastaneden, tekstile, enerjiden, ambalaj ve inşaat sektörüne faaliyet yürüten patronların vicdanına terk edilemez.

Şirketlerin kar hırslarına, maliyet hesaplarına konu edilmemesi gereken sağlık hizmetlerine, tedavi imkanlarına ve gerekli cihazlara tüm halkın eşit ve parasız olarak erişebilmesi için,

Mevcut malzeme ve cihazların denetimi, hastane binalarının bilimsel yöntemlerle denetlenerek fiziki yapısına uygun, toplum ve halk sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde oksijen üretim sistemlerinin kurulması için,

Sağlığımızı enerjiden, inşaata, AVM’den tekstil sektörüne kadar faaliyet yürüten patronların vicdanına teslim etmemek için,

Başta özel hastaneler olmak üzere, sağlık alanında faaliyet yürüten, ilaç, teknoloji, medikal cihazların üretimi alanlarında faaliyet yürüten tüm şirketler DEVLETLEŞTİRİLEREK tüm hizmetler ÜCRETSİZ bir şekilde sağlanmalıdır.

TKP Gaziantep İl Örgütü