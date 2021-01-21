Yılmaz Özdil'e 'TBMM'yi aşağılama' davası

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e, Meclis'teki yolsuzluklara ilişkin köşe yazısında 'TBMM'nin son 3 harfini küçük yazdığı ve "Meclis'i alenen aşağıladığı" gerekçesiyle dava açıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Özdil'in “TBMM'yi aşağıladığı” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi ile “seçme-seçilme hakkından mahrum bırakılması” istendi.

TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Özdil'in yazısı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak yazıda geçen ifadelerin, TBMM'nin milletvekillerini doğrudan hedef alan, Meclis'i küçük düşüren maksatlı bir yazı olduğu iddiasında bulundu. Özdil'in TCK 301. madde de yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılamak” suçundan yargılanması talep edildi.

Özdil, 4 Temmuz'daki köşe yazısında baro başkanlarının Meclis'e alınmamasını eleştirerek, bugüne kadar TBMM'de kayıtlara geçen hırsızlık ve yolsuzlukların sıralandığı bir yazı kaleme almıştı.