Soylu, Yılmaz Özdil’i hedef aldı: İt ürür kervan yürür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda çekilen fotoğrafını eleştiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’i hedef alarak "İt ürür kervan yürür!" diye yazdı.

Yılmaz Özdil, Soylu'nun sınır karakolunda askerlerle yer sofrasında yemek yediği fotoğrafı paylaşarak, “38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum” yorumunu yaptı.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdil’i hedef alarak “Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!” diye yazdı.

Soylu’nun paylaşımını alıntılayan Özdil ise, "Bizi korumakla görevli İçişleri Bakanı, bizi hedef göstererek küfretmiş, hoşgeldin 2021 :))" dedi.