Yavuz sondaj gemisi Taşucu limanına döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz sondaj gemisinin Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğünü duyurdu.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışma yapan Yavuz sondaj gemisinin Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğünü duyurdu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek" denildi.

Türkiye Eylül ortasında yayınladığı Navtex'le, Doğu Akdeniz'de çalışma yapan Yavuz sondaj gemisinin görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

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