NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'ya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye temasları kapsamında öğle saatlerine doğru Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Stoltenberg saat 12.05 sıralarında Dışişleri Bakanlığı'na geçti.
Bakanlıkta heyetler arasındaki görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in ortak basın açıklaması yayması bekleniyor. Stoltenberg, akşam saatlerinde ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Stoltenberg'in, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda da görüşme yapması bekleniyor.
Bu görüşme kapsamında Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve Yunanistan’ın NAVTEX ilanının masada konuşulacak konular arasında yer aldığı öğrenildi.
Stoltenberg'in yarın da Yunanistan’a geçerek Atina'da üst düzey görüşmeler yapması planlanıyor.