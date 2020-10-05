NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'ya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan çeşitli konuları görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde de Erdoğan tarafından kabul edilecek.