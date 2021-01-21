WP: Biden hükümeti Rusya'yla nükleer anlaşmayı 5 yıl uzatacak

ABD menşeli Washington Post (WP), iki isimsiz ABD yetkilisine atıfta bulunarak hazırladığı haberinde Başkan Joe Biden'ın Rusya ile imzalanan Yeni START anlaşmasını, süresinin dolmasına iki hafta kala uzatmak istediğini bildirdi. WP'nin aktardığına göre, Biden ve ekibi anlaşmanın uzatılması konusunda ikilemli yaklaşıyorlardı, ancak yakın zamanda anlaşmanın sona erme tarihinin yaklaşması yeni ABD hükümetini anlaşmayı uzatmaya doğru yönlendirdi.

Adı belirtilmeyen bir ABD'li yetkili WP'ye konuya dair verdiği demeçte "Yeni START açıkça ABD'nin ulusal güvenlik çıkarına uygun ve Rusya ile ilişkiler gerildiği durumda daha da anlamlı hale geliyor" dedi.

Biden hükümetinin Moskova'yla iletişime geçerek "anlaşma için koşullarını bildirdiği" ifade edilirken ABD Başkanı'nın Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'den "Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahalesi iddiası", Aleksey Navalnıy'a karşı kimyasal silah kullanımı iddiası ve Afganistan'da ABD askerlerinin başına ödül konması iddiası gibi vakalar hakkında rapor talep ettiği de söylendi.

Rusya'yla ilişkileri gergin tutma mesajı

Daha öncesinde Demokratlar, Trump yönetimini söz konusu iddialara karşı kayıtsız davranmakla itham etmişti. Biden'ın "rapor istediği" vakalar arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen siber saldırılar oldu. ABD yönetimi bu konuda da Rusya'yı sorumlu tutmuştu, ancak iddiayı destekleyen bir veri sunmamıştı.

Washington Post kaynakları, yeni yönetimin Rusya'ya "bedel dayatmayı" planladığını ve "Moskova'nın son yıllarda pervasız ve saldırgan eylemlerinden sorumlu tutulması" gerektiğini de söyledi.

Trump nasıl bırakmıştı?

ABD'nin önceki Başkanı Donald Trump yönetimi, 2020'de anlaşmanın geçici olarak uzatılmasını müzakere etti. Trump, tüm nükleer savaş başlığı üretimini dondurmak ve Çin'i anlaşmaya dahil etmek gibi, geçici uzantıya bir dizi madde eklemeye çalıştı ancak Pekin teklifi geri çevirdi.

Moskova'ysa ilk başta Trump'ın önerilerine karşı çıksa da, ABD tarafının değişikliklerini kabul etti. Buna rağmen Washington, nükleer anlaşmayı uzatmayı, müzakere etmek için iki haftadan biraz fazla bir süreye sahip olacak olan Biden yönetimine iteleyerek müzakereler konusunda adım atmadı.

Moskova, daha önce, hem iki ülke arasında son kalan nükleer silah anlaşmasının uzatılması hem de Washington'un Trump yönetiminin çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nın yeniden imzalanması için yeni ABD Başkanı'yla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.