Vietnam'da ilk defa bir başbakan cumhurbaşkanlığına seçildi

Vietnam Başbakanı Nguyễn Xuân Phúc, 2 Nisan'da Ulusal Meclis'te cumhurbaşkanlığına seçildi. Vietnam'da bir başbakanın cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ilk defa gerçekleşiyor. Bu seçimle Phúc, cumhurbaşkanlığını Ocak ayında Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçilen Nguyễn Phú Trong'dan devraldı.

Vietnam'da beş yıldır başbakanlık görevini sürdüren Phúc son bir yıldan beri koronavirüs pandemisini önlemek konusunda Vietnam'ın başarılı politikalarını belirleyen figür olarak biliniyordu. Koruyucu sağlık politikaları ve toplumun örgütlü duruşu sayesinde 96 milyonluk ülkede şu ana kadar sadece 35 ölüm yaşandı.

Vietnam'da iktidarda olan Vietnam Komünist Partisi Ocak ayında 13. Ulusal Kongresi'ni gerçekleştirmişti. VKP Cumhurbaşkanı Nguyễn Phú Trong üçüncü defa parti genel sekreteri seçilmişti. Kongre, 35 yıllık “Đổi Mới” adı verilen sosyalist yönelimli piyasa ekonomisini sürdürme kararı almış, ülkenin beş yıllık ve on yıllık kalkınma hedeflerini belirlemişti.