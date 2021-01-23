Vietnam Komünist Partisi kongreye hazırlanıyor

​Vietnam Komünist Partisi, 25 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta tamamlanacak 13. Ulusal Kongresi'ne hazırlanıyor. TKP’nin de çevrimiçi olarak davetli olduğu Kongre Vietnam’ın geçmiş ve önümüzdeki on yıllık sosyo-ekonomik kalkınma stratejisi, beş yıllık planları, Parti’nin ve ülkenin kuruluş yıldönümlerine tekabül eden 2030 ve 2045 hedeflerini değerlendirecek.

Vietnam Komünist Partisi (VKP) pandemi nedeniyle Kongre’ye çevrimiçi olarak katılacak TKP’ye gönderdiği basın bülteninde Kongre hazırlığı ve gündemlerine ilişkin bilgi verdi. Beş yılda bir toplanan VKP Ulusal Kongresi’nde partinin ve ulusun inşasında önemli kilometre taşlarına karar veriliyor. 13. Kongre’de Vietnam’ın geçmiş On Yıllık Sosyo-Ekonomik Kalkınma Stratejisi (2011-2020) ve Beş Yıllık Sosyo-Ekonomik Kalkınma Planı (2016-2020) değerlendirilirken, 2025’e kadarki beş yıllık planı ve 2030’a kadarki on yıllık stratejisi netleştirilecek.

2018’de hazırlıklarına başlanan Kongre sürecinde Covid-19 pandemisi, doğal afet dönemleri ve sel baskınlarına rağmen hazırlıkların zamanında tamamlandığı söyleniyor. Kongre hazırlıklarında “Marksizm-Leninizm ve Ho Chi Minh’in düşüncesi temelinde sosyalizmle iç içe gelen bir bağımsızlık” ilkesini başa yazan VKP, parti önderliğini güçlendirirken kurulların hesap verebilirliğini artırmak, zayıflık ve yetersizliklerden ders çıkarmak gibi ilkelere yer veriyor.

TKP’ye iletilen bültende aktarılan bilgiye göre Kongre belgeleri yurt içinde ve yurt dışında Vietnamlı aydınlar, meslek sahipleri, halk örgütlenmeleri ve genel kamuoyu tarafından tartışıldılar, yapılan geri bildirimler doğrultusundan gözden geçirildiler. Bültende Vietnam’ın 1991’de benimsediği Doi Moi (sosyalist yönelimli piyasa ekonomisi) politikasının 35. yılında “ekonomik gelişim ve uluslararası entegrasyon” bakımından mesafe kat ettiği tespit ediliyor.

VKP, Kongre için şu hedefleri öngörüyor: Kuzey ve Güney Vietnam’ın birleşiminin 50. yılı arifesi olan 2025’te ülkenin düşük-orta gelirliler grubundan modern sanayi ekseninde kalkınanlar grubuna geçmesi; VKP’nin kuruluşunun yüzüncü yıldönümü olan 2030’da modern sanayiye sahip kalkınmış bir ülke olarak üst-orta gelirliler arasına katılması; ulusal temellerin atılmasının yüzüncü yılı olan 2045’te kalkınmış ve yüksek gelirli bir ülke haline gelmesi. Bu kapsamda Kongre’de “piyasa ilkelerinin gözlenmesi ve sosyalist yönelimin korunması” arasındaki ilişki, devlet-toplum-piyasa ilişkileri, ekonomik büyüme ile kültürel gelişim, sosyal adalet, çevrenin korunması arasındaki ilişkiler ayrıntılı olarak ele alınacak.

Bültende ayrıca partinin kadro politikasına önem verileceğinin altı çiziliyor. Gençlerin, kadınların ve azınlıkların katılımının artırılacağı, 50 yaş altı, 50-60 arası ve 60 üzeri şeklinde üç yaş grubuna göre bu politikaların belirleneceği söyleniyor. Parti yerel Kongrelerinde tabandan merkezi kurullara seçilen yeni kadroların bu niteliklere sahip olduğunun gözlendiği, hem söz konusu temsil özellikleri hem de eğitsel donanım bakımından önceki dönemlere göre “ideolojik ve uzmanlık” düzeylerinin daha ileri olduğu belirtiliyor.

Bültende paylaşılanlara göre Kongreye beş milyon parti üyesini temsilen bin beş yüzden fazla delege katılacak. Delegeler arasında Vietnamlı Kahraman Anneler, aydın ve sanatçılar, din görevlileri ve gençlik temsil edilecek. Covid-19’un yayılmasını önlemede 96 milyon nüfus içinde sadece 35 ölümle dünyadaki en başarılı pratiklerden birini sergileyen Vietnam, Kongre hazırlıklarında delegelere ve konuklara test yapılması dahil pandemiye karşı tüm önlemlerin alındığını önemle vurguluyor.