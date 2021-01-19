Venezuelalı muhalefet lideri İspanya'da 10 bin avroya ev kiraladı

Venezuelalı muhalefet lideri Leopoldo López, ailesiyle birlikte İspanya'da aylık 10 bin avro karşılığında ev kiraladı.

El Universal'da yer alan habere göre, López, Venezuela'da ABD destekli bir diğer muhalefet lideri Juan Guaidó'nun öncülüğündeki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 23 Ekim 2020'de ülkeyi terk ederek ailesiyle birlikte Madrid'e gelmişti.

Sosyal demokrat Halkın İradesi (VP) partisinin lideri López ve eşi Lilian Tintori'nin adı Venezuela'da gerçekleşen birden fazla skandalda anılmıştı. Tintori, Venezuela'da aracına 1 milyar dolar nakit para taşınırken yakalanmış ve olaya ilişkin bir açıklamada bulunamamıştı. Tintori, aynı şekilde yabancı ve yerel sermayedarlardan milyonlarca dolar almakla suçlanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 gün önce yaptığı açıklamada, ülkesinin Venezuela muhalefetine "insani yardım" için 1 milyar dolar aktardığını söylemişti.