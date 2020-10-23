Venezuelalı aşırı sağcı muhalif ülkeyi terk ediyor

Venezuelalı muhalif siyasetçi Leopoldo Lopez, başarısız darbe girişiminin ardından sığındığı İspanya'nın Caracas'taki büyükelçiliğini terk ediyor.

Lopez’in partisi Halk İradesi Venezuela’dan nasıl ayrıldığını söylemese de, Kolombiya'ya kaçtığını söyledi. İspanyol medyasında yer alan haberlere göreyse, eşinin şu anda yaşadığı İspanya'ya kaçtı.

Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen darbe girişiminden sonra 2014'te hapis cezası aldı.

2017'de geçici olarak serbest bırakılan Lopez, Nisan 2019'da Juan Guaido, Maduro'ya karşı kısa bir askeri darbe başlattığında, onunla birlikte hareket etti. Darbe başarısız olunca Lopez, İspanyol Büyükelçili'ne sığındı.

Lopez’in eşi Lilian Tintori, Mayıs ayında kızlarıyla birlikte İspanya’ya kaçtı.

ABD Dışişleri güdümüyle hareket eden Guaido, bir Twitter mesajında ​​Lopez’in kaçtığını doğruladı ve Maduro’yu onu yakalayamadığı için alay etti. Guaido, "Baskıcı aygıtınızla alay ederek Leopoldo Lopez'i ülkeden çıkarmayı başardık," dedi.

Lopez’in İspanyol Büyükelçiliği'yle arası kaldığı süre boyunca gerginleşti. Lopez'e ikamet izni verdikten sonra, İspanya Dışişleri Bakanı Vekili Josep Borrell, İspanya'nın Caracas'taki büyükelçiliğinin muhalefet merkezi olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini ve Lopez’in siyasi faaliyetini sınırlayacağını söyledi.

Borrell o sırada İspanyol hükümetinin Lopez'i Venezuela makamlarına teslim etmeyeceğini, ancak İspanya topraklarında kendisine sığınma hakkı vermeyeceğini söyledi.

İspanya dışişleri bakanlığı Cumartesi günü Twitter'da Lopez’in ayrılma kararının "gönüllü ve kişisel" olduğunu duyurdu.