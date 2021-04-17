Van'da 15 günlük eylem yasağı

"Salgın" bahaneli 1 Mayıs yasaklarına bir yenisi daha eklendi. Van Valiliği de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 15 gün süreyle yasakladı.

Açıklamada "Van ili coğrafi sınırları içerisinde 19 Nisan'dan geçerli 3 Mayıs tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır" denildi.