Ümitcan Uygun hakkında 10 yıl hapis istemi

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan ve Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu"ndan iddianame hazırlandı.

Sabah Gazetesi'nden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianamede Uygun hakkında bu suçtan 10 yıl hapis cezası istendi.

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili baş şüpheli olarak hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.

Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun'la madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da gözaltına alınmıştı.

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