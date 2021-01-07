Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu dosyaya girdi

Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Esen 3 Haziran'da Ankara, Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, olay yerinde yapılan incelemede Esen'in ölümüyle ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadı. Kendini iple asarak yaşamına son verdiği değerlendirilen Esen'in ölümüyle iddialar üzerine dosya, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’nci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda, Esen'in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi.

Raporda, Esen'in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi. Raporda yapılan incelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı ifade edildi. Kişinin zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı belirtilen raporda şöyle denildi:

"Adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynunda iken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopsisinde boyun bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem (ip izi), telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik vurgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur"

'Asının kim tarafından yapıldığı tespit edilmedi'

Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, “Aleyna’nın kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Aleyna’nın bedeninde ası harici olan lezyonların olduğu ama bunun öldürücü olmadığı, (ölmeden önce vücudunda lezyonların olduğu sabit) alkolden veya başka bir maddeden zehirlenmediği, ölüm sebebinin ası olduğu belirlenmiştir" dedi.

Yıldırım "Fakat asının kendisi mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştiği noktasında bir tespit yapılmamıştır. Yine Aleyna’nın otopsisinde rastlanan sperm ve tırnak parçasında çıkan Y-STR’nin aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir. Fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y STR’nin şüpheli Ümit U.’ya ait olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu noktada Sulh Ceza Hakimliğinden halen izin talep edilmemiştir” ifadelerini kullandı.