Ulaştırma Bakanı'na ulaşılamıyor: 'Saygınlık sansürü' haberine 'incitici sansürü' geldi

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında, mevcut İBB yönetimince usulsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu suç duyurusunu haberleştirdiğimiz habere "saygınlığını zedeliyor" denilerek erişim engellenmişti.

Mahkemenin Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talebiyle aldığı bu sansür kararını haberleştirdiğimiz habere de yine Bakan talebiyle erişim engellendi.

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı erişim engelleme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Somut olay değerlendirildiğinde; bahse konu içeriklerde talepte bulunanın isminin öne çıkarıldığı, bu haliyle talepte bulunanın şahsını hedef alır mahiyette olduğu, yorumların haber niteliğinin önüne geçtiği, dosyada yer alan bilgi ve belgelerden bahse konu iddiaların gerçekliğine ilişkin bir değerlendirme yapılamayacağı gibi iddiaların ağırlığı nazara alındığında içeriklerin talepte bulunanın kişilik haklarını incitici mahiyette olduğu, yukarıda yer verilen kriterlere göre kişilik haklarına üstünlük tanınması gerektiği anlaşılmakla talebin KABULÜNE... karar vermek gerekmiştir."

Mahkeme suç duyurusunu da mı karara bağladı?

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı söz konusu karardaki "yorumların haber niteliğinin önüne geçtiği, dosyada yer alan bilgi ve belgelerden bahse konu iddiaların gerçekliğine ilişkin bir değerlendirme yapılamayacağı" ifadeleri dikkat çekti.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan ve usulsüzlük iddiaları "araştırılan" Karaismailoğlu'nu incitici nitelikte olduğu öne sürülen haberde, mevcut İBB yönetiminin suç duyurusunun içeriğine yer verilmiş, 15 milyon liralık bir usulsüzlük yaşandığı iddiasına dikkat çekilmişti.

Mahkeme, devam eden incelemeye rağmen "dosyada yer alan bilgi ve belgelerden bahse konu iddiaların gerçekliğine ilişkin bir değerlendirme yapılamayacağı" diyerek adeta ilgili suç duyurusunu da karara bağlamaya girişti.

Söz konusu iddiayla bir haberimize daha keyfi bir şekilde erişim engeli getirilmiş oldu.