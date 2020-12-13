Bakan 'saygınlığı zedeleniyor' diye sansür kararı aldırttığını inkar etti ama...

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun adının geçtiği usulsüzlük haberlerine "saygınlığı zedeleniyor" denilerek erişim engeli getirilmiş, tam 297 içerik sansürlenmişti.

Aynı zamanda sansür kurumlarından biri olan BTK'nın da başında bulunan Karaismailoğlu'nun bu adımı tepki çekmişti.

Bugün Meclis Genel Kurulu'nda Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken, CHP'li vekil Ulaş Karasu, konuyu gündeme getirdi ve "İBB, Sayın Bakan'ın Genel Sekreter olduğu dönemde yapılan bir işlem için savcılığa suç duyurusunda bulundu, Bakan ne yaptı, tam 297 linke erişim engeli getirdi" dedi.

Karasu'nun bu sözlerine oturduğu sıradan yanıt veren Bakan Karaismailoğlu "yalan" deyince Karasu, "Mahkeme kararı yanımda, sen buna yalan diyemezsin, aynen okuyorum" diyerek mahkeme kararını okudu.