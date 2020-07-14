UÇK'lı Cumhurbaşkanı Thaçi savcıya ifade verdi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, savaş ve insanlığa karşı suçları dolayısıyla savcılara ifade vermek üzere Lahey'e ulaştı. Kosova Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) üyesi olduğu dönemde 100'ün üzerinde cinayet, Roman, Sırp ve Arnavutları organ hasadı için kaçırmak, işkence, kaybetme ve daha bir çok suça imza atan Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi hakkında dosya ancak geçtiğimiz ay sonunda açılmıştı.

Thaçi, savcının ofisi önünde gazetecilere verdiği demeçte “hakikat, uzlaşma ve barış”ı savunduğunu söyledi.

Thaçi: Hedefimiz ABD ile kalıcı dostluktur

Thaçi daha önce çatışma sırasında herhangi bir savaş suçuna karıştığını reddetmişti. Thaçi gazetecilere “Kimse tarihi yeniden yazamaz. Özgürlük için ödediğiniz bedel bu" dedi.

Thaçi, gazetecilere yönelik konuşmasını "Kosova'nın hedefi AB, NATO'ya üyelik ve ABD ile kalıcı dostluktur" diyerek bitirdi.

Thaçi daha öncesinde suçlarının kanıtlanması durumuna istifa edeceğini söylemişti.

20 kişilik destek eylemi

Fotoğraf: REUTERS/Eva Plevier

UÇK, Arnavutluk ve Kosova bayrakları taşıyan yaklaşık 20 kişi savcılık ofisi dışında Thaçi'ye destek eylemi düzenledi.

İngilizce pankartlar taşıyan grup "Bu ırkçılıktır", "Bizim kurban verecek kahramanımız yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Türkiye'den geçen organ kaçakçılığı ağı

Thaçi'nin işlediği suçların dünya kamuoyunca duyulması 2010 yılına denk geliyor. 2008 yılında 23 yaşındaki bir Türk vatandaşı, havaalanında gümrük görevlilerinin önünde bayılmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve böbreğini İsrailli birine sattığı ortaya çıkmıştı. Olayın ortaya çıkması ile başlatılan dava kapsamında söz konusu rapor hazırlandı.

Raporda Türk vatandaşı Yılmaz Altun'un ifadelerinden yola çıkarak Kosova’daki "Medicus" adlı kliniğe baskın yapılmış ve Türk vatandaşı bir doktorun ameliyatları gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. 23 yaşındaki Türk vatandaşının ve böbreği alan İsraillinin ifadeleri de söz konusu klinikteki doktorun varlığını doğrular nitelikte olmuştu.

Thaçi hakkında dönemin Avurapa Konseyi Başkan Yardımcısı Dick Marty'nin iki yıllık çalışma sonucu hazırladığı 45 sayfalık raporda, o yıllar Kosova Başbakanı olan Hashim Thaçi hakkında uluslararası organ kaçakçılığı mafyasının lideri olmak, Sırp sivilleri böbrekleri için öldürüp, daha sonrasında yüksek fiyatlardan batılı hastalara satmak, uluslararası uyuşturucu ticareti içerisinde yer almak suçlamaları yer alıyordu.