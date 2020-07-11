Eski UÇK üyelerinden Thaçi'ye ABD bayraklı destek

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin insanlığa karşı işlediği suçlar hakkında dosya açılması üzerine Priştine'de yaklaşık 100 eski Kosova Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) üyesi Perşembe günü Priştine'nin ana meydanında, mahkemeyi protesto etmek için bir gösteri düzenledi.

Eyleme katılan eski UÇK üyelerinin Arnavutluk bayrağının yanı sıra ABD bayrakları taşıması dikkat çekti.

BRIN'in aktardığına göre "UÇK Savaş Gazileri Örgütü" Başkanı Hysni Gucati yaptığı açıklamada, Lahey merkezli savcıların Thaçi'yi ve savaş zamanı komutanlarını hedef göstererek Sırbistan'a bir “iyilik” yaptığını söyledi.

Gucati, “Bu mahkeme UÇK liderlerini suçlarken affedilemez bir hata yapıyor. Çok haksız olan bu süreçleri gözden geçirmek için hemen önlemler alınmalı” dedi.

Gucati, UÇK’nın 1998-99 yıllarında Sırp güçlerine karşı silahlı direnişini "kimsenin lekeleyemeyeceği"ni söyledi.

Geçtiğimiz ayın sonunda Kosova Demokrat Partisi genel başkanı Kadri Veseli ve Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin, Arnavut, Sırp ve Romenlere karşı işlediği 100'ün üzerinde cinayet, işkence, sivillerden ve esir askerlerden organ kaçakçılığı gibi suçlara yönelik Lahey'deki mahkemede dosya açılmıştı.

Thaçi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, savaş ve savaş sonrası suçları inceleyen Uzman Savcılığı ile görüşme yapmak üzere gelecek haftanın başında Lahey'e gideceğini duyurdu. Suçlamaları reddeden Thaçi, suçlu bulunursa cumhurbaşkanı olarak görevden istifa edeceğini söyledi.