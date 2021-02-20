'Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmedi'

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilip verilmediğine ilişkin "S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmesi gibi bir durum yok" dedi.

Türkiye, Rusya’dan 4 adet S-400 füze savunma bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Sputnik Türkiye'deki habere göre, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ileri bir safhada olduklarını ancak henüz anlaşma imzalamadıklarını belirtmişti.