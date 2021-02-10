ABD Dışişleri: S-400 konusunda tutumumuz değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ve Çavuşoğlu arasında bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Antony Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında görüşmelerin gerçekleşmesini beklediklerini ancak S-400 ile ilgili politikanın değişmediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin, "Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini her zaman çalışır hale getirmesi gerekmeyebileceği" yönündeki son önerisini dikkate alıp almadığı sorulduğunda, Washington’un politikasında değişiklik olmadığını söyledi.

Price gazetecilere verdiği demeçte, "Rus S-400'leri NATO ekipmanıyla uyumlu değil, NATO teknolojisinin güvenliğini tehdit ediyor ve Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak taahhütleriyle tutarsızlar" dedi.

Salı günü Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’leri yalnızca kısmen etkinleştirmeyi önereceklerini söylemişti.

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