Tunus’ta işsizlik ve yoksulluğa karşı protestolar sürüyor

Tunus’ta Cuma günü başlayan işsizlik ve yoksulluğa karşı gösteriler dün gece de devam etti.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler dün gece sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus’un Ariana bölgesinde bir araya gelerek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi, polis göstericilere biber gazıyla saldırdı.

Tunus İçişleri Bakanlığı başkentin yanısıra Kasserine, Gafsa, Susa ve Munastır kentlerinde düzenlenen eylemlerde 632 eylemcinin gözaltına alındığını açıkladı.

“Arap Baharı”nı tetikleyen olay olarak bilinen 2010 Aralık ayında işsiz bir üniversite mezunu olan Muhammed Buazizi’nin bedenini ateşe verdiği Sidi Buzid kentinde de gençler “iş istiyoruz” diyerek sokağa çıktı.

“Arap Baharı”nı tetikleyen eylemler sonrası iktidara gelen ve halen Meclis Başkanlığını elinde tutan Müslüman Kardeşler’in Tunus kolu İslamcı En Nahda partisi başkanı Raşid el-Gannuşi ise gençlere “sukünet” çağrısında bulundu.

Nahda eylemleri 'milli duruşa aykırı' buldu

Nahda partisinden yapılan yazılı açıklamada bazı siyasi partiler tarafından tetiklendiğini öne sürdüğü eylemlerin “milli duruşa” aykırı olduğunu iddia etti ve “Bu tür sabotajlara karşı tek saf olma” çağrısı yaptı.

Teknokrat hükümetinin başındaki Başbakan Meşişi de halka “kışkırtmalara gelmeme” çağrısı yaptı. Meşişi “Protesto hakkı, çalıp yağmalama, özel ve kamu mallarını kırıp-dökme hakkına dönüşmemelidir” diye konuştu. Meşişi dün gece televizyondan yayımlanan konuşmasında göstericilere “Sesiniz duyuldu ve öfkeniz meşru. Benim ve hükümetin görevi taleplerinizi gerçekleştirmek için çalışmak” diye seslendi.

Öte yandan Tunus Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin eylemlere karşı kamu kurumları ve stratejik mekanların önünde konuşlandırıldığını açıkladı.

Pandemi öncesinde de ekonomik krizle boğuşan ülkede işsizlik ve yoksulluk koronavirüse karşı alınan önlemlerin ve turizm gelirlerinin azalmasının ardından daha da ağırlaştı. Tunus’ta her 3 gençten biri işsiz.

Tunus Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, devrik Tunus lideri Zeynel Abidin Bin Ali’nin görevden ayrılmasının 10. yıldönümüne denk gelen 14 Ocak'tan itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.