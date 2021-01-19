TRT’de adres krizi: Çalışanların bilgileri paylaşıldı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun yaklaşık 9 bin çalışanı ile 3 bin 500 emeklisinin kişisel telefon ve adres bilgilerini ismi açıklanmayan özel bir şirkete verdiği iddia edildi.

TRT çalışanları kişisel bilgilerinin özel bir şirkete verilmesinin kabul edilemez söylerken, kurum yetkilileri 12 bin 500 çalışan ve emekliye yeni yıl hediyesi göndermek amacıyla adres teyidi yapıldığını öne sürdü. TRT'nin adres teyidini iç hat telefon ya da mail üzerinden niçin kendisinin yapmadığı, adres teyidi için şirkete ne kadar para ödendiği merak ediliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TRT içerisinde büyük rahatsızlığa yol açan adres teyit olayı TRT Genel Müdürlüğü tarafından çalışanlara ve emeklilere gönderilen, “Çalışan adres bilgilerini güncellemek amacıyla başlattığımız çalışma kapsamında aramalarımız devam ediyor! Sizlere 0212 400 00 98 no'lu telefondan ulaşılacaktır. Gerekli bilgilerin sağlanması konusunda desteğinizi rica ederiz” mesajıyla başladı.

Bu mesajın ardından 12 bin 500 kişinin cep telefonları 0212 400 00 98 no'lu telefondan tek tek aranıp adresleri okunarak teyit edilmeye çalışıldı. TRT adına bir şirket tarafından arandıklarını öğrenen bazı personelin, “Siz kimsiniz, şirketiniz ismi ne, neden TRT kendisi aramıyor” gibi sorular yönelttiği ancak şirket isminin açıklanmadığı öğrenildi.

'Bu iş için şirkete kaç lira verildi?'

Konuya ilişkin bilgi veren TRT çalışanları, eleştiri ve kaygılarını, “Bütün adres bilgilerimiz kurumun insan kaynaklarında mevcut. Acaba şirket kim ya da kimlere ait? Bu iş için şirkete kaç lira verildi? Şahsi bilgilerimiz bizden onay alınmadan hangi yetkiyle ya da ne karşılığında şirketlere verildi, bilmek istiyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Bu arada TRT'nin 12 bin 500 emekli ve personeline yeni yıl hediyesi olarak takvim, TRT logolu kupa, ajanda ve kalem ile kış çayından oluşan bir paket gönderdiği öğrenildi. Toplam maliyetin 1 milyon 250 bin lirayı bulduğu öne sürülüyor.