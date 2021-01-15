TRT'de AKP soygunu: Kurumun içini boşaltıp, parayı yandaşlara aktardılar

AKP'nin çok kapsamlı bir tasfiye operasyonu yaptığı kurumlardan biri de TRT olmuştu.

Kurumun içi yıllar içinde önce Cemaat sonra AKP eliyle boşaltılırken, yandaş isimlerle doldurulan kanal hem izlenip takip edilmez oldu hem de büyük paraların "dış alım" adı altında harcandığı, yine yandaş şirketlere aktarıldığı bir kanal oldu.

3 milyar liralık dış alım

Kurumun sadece son 2 yılda dışarıdan hizmet alımlarına 3 milyar 100 milyon lira ödediği ortaya çıkarken, aynı TRT istihdam fazlası diyerek, tasarruf diyerek deneyimli tüm kadrolarını tasfiye etmişti.

2 bin kişiyi emekliliğe zorladı, 3 bin kişiyi işe aldı

TRT'ye yıllarca emek veren deneyimli kadrolar, AKP eliyle zorla emekli edilirken, bu kadroların bir bölümü de yine istihdam fazlası denilerek başka kamu kurumlarına gönderilmişti.

Gönderilen bu kadroların yerine 3 binden fazla alım yapılırken, bu alımların önemli bir bölümü yandaş isimlerin kuruma doldurulması şeklinde gerçekleşti.

Birçok işi kendi bünyesinde yapabilen kurum, girilen yeni sürecin sonunda dış alımlara milyarlarca lira harcamaya başlarken, yapılan yandaş takviyeleriyle 5 bin olan kurum çalışanı sayısı da 8 bine yükseltildi.

Kurumun içi nasıl boşaltıldı?

Konuya ilişkin soL'a açıklamalarda bulunan, uzun yıllar TRT'de çalışan bir basın emekçisi, kurumun içinin nasıl boşaltıldığına, deneyimli kadrolara neler olduğuna ilişkin sorumuza şu sözlerle yanıt vermişti:

Hepsi tuhaf cezalarla, sürgünlerle karşılaşmış durumda. Geriye kalan ve ilerici olan TRT emekçilerinin yaptığı işlerse yayınlanma şansını bulamıyor.

TRT'de alanının en iyisi olan çeşitli alanlardan birçok insan mesleğine küstü. İç yapımları bitirdiler. Parayı yandaşlara aktarmak için dışarıya iş sipariş edilmeye başlandı. Bir buçuk saatlik çocuk programı on bin liraya mal ediliyordu. Şimdi dışarıdan çocuk programı satın alındığı için eski program kalktı, 30 bin liraya 15 dakikalık bir çocuk programı yaptırılmaya başlandı. Televizyonculukta en önemli olan şey format üretmektir, TRT bunun yerine yüzünü dışarıya döndü ve teknik olarak yayınlanamaz raporu alacak kalitedeki işler TRT'de yayınlanmaya başlandı.

'Kanal izlenmiyor, reytingler o yüzden açıklanmıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2018 yılından bu yana Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi tarafından yapılan reyting ölçümlerine yayın yasağı konulduğunu ileri sürmüş, kararın TRT'nin baskısı ile alındığını söylemişti.

İlgezdi, “TRT, reyting sıralamasında ilk yüze 10 program dahi sokamıyor. TRT güvenirliğini yitirdiği gibi içinin boşaltıldığı görünmesin diye reytinglerin açık biçimde yayınlanmasını engelliyor" demişti.

Yayın denetmeni ilahiyatçı oldu

Kuruma ilişkin geçtiğimiz yıl gündeme gelen bir diğer gelişme ise TRT Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığına yapılan atama olmuştu.

TRT'nin bu önemli koltuğuna TRT’de bir dönem 'Din ve Ahlâk Programları Müdürü' olarak çalışan ilahiyatçı Adem Özkan getirildi.

Şimdi de kurumun arazilerine göz dikildi

İçi boşaltılan, deyimli kadroları küstürülen ya da tasfiye edilen, yandaşlara dış alım diye milyarlar aktaran TRT, şimdi de değerli arazilerinin peşkeş çekileceği iddialarıyla gündemde.

TRT’nin İstanbul’daki tarihi Harbiye ve Ulus binalarının akıbeti belirsizliğini korurken, kurum emekçileri tedirgin.

Bu paralar kimin cebini dolduruyor

TRT'nin içini boşaltan, yandaşlara düzenli olarak kadro ve para aktarma aracı olarak kullanılan TRT'ye bir yandan da milyarlarca lira para akıtılıyor.

Sadece 2004-2019 yılları arasında vatandaşın elektrik faturalarından kesilen TRT payı toplamı 50 milyar lirayı buldu.