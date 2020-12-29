TRT binalarının taşıma işini de TRT çalışanları yapıyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) İstanbul Ulus Yerleşkesi (İstanbul Televizyonu) ve Harbiye’deki İstanbul Radyosu'nun (Radyoevi) tarihi binaları depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılıyor. Taşınmaya şiddetle karşı çıkan TRT çalışanlarının boşaltma işinde de görevlendirildiği öğrenildi.

ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, Radyoevi Müzesi'ndeki tarihi malzemelerin de aralarında bulunduğu eşyaların taşınması için bir firmayla anlaşma yapılmadı. Malzemeleri kutulama, bunları taşıma işini TRT personelinin yaptığı belirtiliyor.

'Yaptığımız her kayıt kurumundur'

Kesk Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Banu Savaş, taşınma işinin de profesyonelce ve gerekli özen gösterilerek yapılmadığını belirterek şöyl konuştu:

"Bizi binadan taşıma ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarını duyduğumuzdan itibaren, Haber-Sen olarak, TRT yönetiminden defalarca randevu istedik, ayrıca yazılı olarak sorularımızı da ilettik. Yönetim bu konuda hiçbir zaman şeffaf davranmadı. Taşınmamız için bir firma ayarlanmamış kurum personeli kendi kutulayıp, taşıyor. Kutuların üstüne fosforlu kalemle yazmışlar. 18 ay sonra o yazılar umarım okunur. Bantlar hâlâ yerde poşet içinde. Bant sistemi toz içinde, üstünde kablolar. Bunların toz, rutubet görmemesi lazım. Yönetim bantlar için 'Dijitale aktardık, bunlar boşa çıkanlar, personelin kendi arşivi' diyor. Dijitale tabii ki aktarılacak ve dijitalden kullanılacak. Ama bunlar arşiv niteliğinde, atılmaması gerekir. O zaman müzeleri de dijitale taşıyalım, eserleri atalım. Ya da 'Yayıncının kendi arşivi' diye bir şey olamaz. Yaptığımız her kayıt kurumundur. Kendi arşivimiz ancak kendi paramızı verip, kurumun işi haricinde çektiğimiz ürünlerdir. Ve onların iş yerinde olması biraz saçma. Yani baştan sona, nereden tutsanız elinizde kalan açıklamalar bunlar."