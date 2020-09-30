Toprağa gömülü halde bulunan Duygu Çelikten’in katil zanlısı yakalandı

Antalya'da kayıp olarak aranırken cesedi ormanlık alanda, toprağa gömülü halde bulunan 30 yaşındaki Duygu Çelikten'in katil zanlısı Veli Ü., Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Veli Ü.'nün cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

DHA’nın aktardığına göre Veli Ü., polislerce dün akşam saatlerinde Fethiye’deki ormanlık alanda bulunan bir kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Veli Ü., ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül günü evden ayrılmıştı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, Veli Ü., "annesinin hastanede olduğunu" söyleyerek otomobiline aldı. Çelikten’den daha sonra haber alınamamış, Antalya Emniyet Müdürlüğü, kadının cesedini, 20 Eylül'de Kepez'deki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulmuştu.