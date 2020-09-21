Antalya'da kadın cinayeti: 13 gündür kayıp Duygu'nun cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten (30), fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu söylenen Veli Ü. otomobiline aldı. Telefonlarına ulaşılamayan Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu.

Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlatıldı.