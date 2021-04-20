TKP Genel Sekreteri'nden 'Avrupa Süper Ligi' yorumu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, son günlerde çok tartışılan Avrupa Süper Ligi ile ilgili değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Okuyan, "Emekçilerin kitlesel spor, eğlence ve sosyalleşme aracı olarak yola çıkan futbol, paranın egemenliği arttıkça çok şey kaybetti. Şimdi en zengin kulüplerle UEFA su başlarını kim tutacak kavgasına tutuşmuşken biz yine Metin Kurt'un izindeyiz: "Futbol borsada değil arsada güzel!" dedi.

Emekçilerin kitlesel spor, eğlence ve sosyalleşme aracı olarak yola çıkan futbol, paranın egemenliği arttıkça çok şey kaybetti. Şimdi en zengin kulüplerle UEFA su başlarını kim tutacak kavgasına tutuşmuşken biz yine Metin Kurt'un izindeyiz: "Futbol borsada değil arsada güzel!" — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) April 20, 2021

Nedir bu Avrupa Süper ligi?

Tartışmaların odak noktası haline gelen Avrupa Süper Ligi organizasyonu, 20 takımlı bir lig olarak organize edilecek olan turnuvada 15 kurucu kulüp var bu kulüpler, organizasyona sabit bir şekilde katılım gösterebilecekler. 15 takımın dışında kalan 5 takım ise henüz içeriği ve planlaması açıklığa kavuşmasa da “performansa dayalı” olarak belirlenecek ve format bu şekilde uygulanacak.

15 kurucu üyenin 12’sinin belli olduğu organizasyona Fransız ve Alman takımların katılmaması dikkat çekici. Kurucu üyeler arasında yer alan 12 takım arasında İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City ve Tottenham Hotspur olurken, İtalya’dan Milan, İnter ve Juventus, İspanya’dan ise Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid bulunuyor.