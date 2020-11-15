Tıbbi mümessiller: Yeter artık!

Pandemi sürecinde sağlık sektöründe çalışmaya devam eden ve bu nedenle de aslında bir diğer riskli grup olarak sayılması gereken tıbbi mümessiller de "yeter artık" dedi.

"Artık sahada fiilen çalışmamız hem kendimiz, hem sağlık çalışanları, hem de sevdiklerimiz için yüksek risk teşkil etmektedir" diyen tıbbi mümessiller, 16-20 Kasım arasında bireysel olarak devlet kurumlarına durumlarını anlatan bir mail atacaklarını duyurdu.

Tıbbi mümessillerin açıklaması şöyle:

"Bildiğiniz gibi Covid-19 Salgını nedeniyle özelikle son zamanlarda zor günler geçiriyoruz. Özellikle sahada çalışan mümessiller olarak oldukça huzursuzuz.

8 Haziranda çalışmaya başladığımızda 900 civarında ki yeni vaka sayısı bugün 3000 rakamının da üstüne çıkmıştır.

Artık sahada fiilen çalışmamız hem kendimiz, hem sağlık çalışanları, hem de sevdiklerimiz için yüksek risk teşkil etmektedir.

Bildiğiniz gibi meslektaşlarımız arasında da Covid-19 vaka sayısı artmakta ve ailesinden ölümler olan arkadaşlarımız bulunmaktadır.

Bu duruma 'Yeter Artık' deme zamanı gelmiştir.

Kendimiz ve toplum sağlığı için tıbbi mümessillerin fiziki olarak hastane, aile sağlığı merkezi, eczane gibi alanlarda çalışması bu dönemde uygun olmadığı açıkça ortadadır.

Bu amaçla devlet kurumlarına vatandaşlık hakkımızı kullanarak başvuru yaparak durumumuzu anlatmamız hakkımızı aramamız gerekmektedir. (KVKK Gereği başvurular kişisel ve gizlidir.)

Hep birlikte organize olarak bunu çok güçlü bir şekilde yapmamız birlik olmamız çok önem taşımaktadır.

16-20 Kasım arasında bireysel olarak devlet kurumlarına durumumuzu anlatan bir mail ile başvurmayı planlamaktayız.

Konuyla ilgili detaylar için [email protected] adresine mail atarak gerekli detayları öğrenebilirsiniz."