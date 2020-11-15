Geceyarısına kadar ilaç dağıtıyorlar, kumanya içler acısı

İzmir genelinde filyasyon ekipleri Covid-19 hastalarına geceyarısına kadar kapı kapı dolaşarak ilaç dağıtıyor. Bakanlığın semptom göstermeyen temaslılara test yapılmasından vazgeçmesinin ardından filyasyon ekiplerinin işi gece yarılarına kadar kapı kapı dolaşarak hastalara ilaçların dağıtılması haline geldi.

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Uzmanlar filyasyonun tanımının bu olmadığına dikkat çekerken, ekiplerin ek hastalığı olan kişilerin ilaçlarla ilgili sorularını da yanıtlayamadığı çünkü ilaçların hangi hastalıkta hangi etkiyi göstereceği bilgisine sahip olmadıkları ve bundan vicdani olarak rahatsızlık duydukları belirtiliyor.

soL’un edindiği bilgiye göre Buca Kadın Doğum Hastanesi’nin bağlı olduğu filyasyon ekibi dışında il genelindeki filyasyon ekiplerine verilen kumanyanın da yenebilir durumda olmadığı dile getiriliyor. Geceyarısına kadar çalışmak durumunda olan ekiplere verilen kumanya şöyle:

Filyasyon ekiplerinin sabit ödemelerinin de yatırılmadığı, yarın yatırılmasının beklendiği öğrenildi. Genel Sağlık-İş Sendikası sözkonusu şikayetlerin takipçisi olacağını açıkladı.