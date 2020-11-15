Tedavi sonrası testi pozitif çıkan sağlıkçıya çalışma zorunluluğu

Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanlarının tedavilerinin ardından PCR test sonuçları pozitif çıksa bile çalışmalarının istenmesine tepki gösterdi.

Birliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli'nin koronavirüse yakalanan sağlık emekçilerinin tedavilerinin ardından test sonuçları pozitif çıksa bile göreve başlayacaklarını belirten yazısına ve Dicle Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ'ın sağlık emekçilerinden tedavi sonrası test istenmeyeceği ve tat ve koku kaybı devam etse bile maskeyle çalışmaya devam edecekleri yönündeki talimatına yer verildi.

TTB'den yapılan açıklamada "Sağlık çalışanları Hasta iken çalışmaya zorlanılıyor. COVID-19 ile sadece sağlık kurumlarında yapılacaklarla, tüm yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkarak başarılı olamazsınız. Yaptıklarınız/yapamadıklarınızla Teaamüden sağlıkçıları öldüryorsunuz. #Yönetemiyorsunuz" denildi.