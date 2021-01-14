Teğmen Çelebi PM toplantısında olanları açıkladı: Söyleyeceklerim bu kadar

CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İzmir Menemen Belediyesi’nin kurayla AKP’ye geçmesinden sonra çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yerel seçim sürecinde 13 Parti Meclisi Üyesinin Menemen Belediye Başkanının belirlenmesinin “Gizli oylama” ile yapılmasını istediklerini açıklayan Çelebi, buna ilişkin imzalı yazıyı ve CHP Parti Meclisi’ne verdiği “Karşı oy” yazısını da Twitter hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Çelebi şunları yazdı: “Yerel yönetim adaylarını belirlemede milletvekili kampında önerdiğim karar matrisi (Ekim 2018). Aday belirlemedeki yanlışlar üzerine Parti Meclisi’nde karşı oy yazım (16 Ocak 2019). Menemen ile ilgili itiraza öncü olmam PM’de verilen gizli oylama dilekçesi. Söyleyeceklerim bu kadar!"

Kurayla seçildi

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından başkanvekilinin belirlenmesi için kura çekimi İzmir Vali yardımcısı Hulusi Doğan'ın başkanlığında yapıldı. Kura çekimi sonucu başkanvekili AKP'nin adayı Aydın Pehlivan olarak belirlendi.

Ne olmuştu?

Aksoy'un tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP ve İYİP'li üyelerin çoğunluğu ellerinde bulundurmalarına karşın CHP ve AKP'nin adayı eşit oy almış ve kura çekimine gidilmişti. Kuradan CHP'nin adayı Deniz Karakurt'un çıkmasının ardından AKP kuraya şekil yönünden itiraz etmiş ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.