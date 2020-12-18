İzmir'de bir tuhaf seçim: İYİP CHP'ye, CHP AKP'ye, AKP kendine oy verdi

İzmir’in Menemen ilçesinin eski CHP’li Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan Aksoy’un yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için 1 Aralık tarihinde Menemen Belediye Meclisi’nde seçime gidildi.

Seçimi rahatlıkla “Millet İttifakı” adayı CHP'li Deniz Karakurt’un kazanacağı tahmin ediliyordu.

Çünkü sadece CHP’nin salt çoğunluğu sağlayabilecek üye sayısı, yani 16 meclis üyesi vardı. CHP’nin 16 üyesinin yanı sıra ittifak ortağı İYİP’in de 3 üyesi bulunuyordu.

Buna karşın AKP’nin 10, MHP’nin ise sadece iki Meclis üyesi vardı.

19-12’lik bu tabloya karşın yapılan ilk tur oylaması 17-14 olarak sonuçlanınca seçim ikinci tura kaldı.

Bu tur işler daha da karıştı ve 16-15’lik bir sonuç ortaya çıktı.

Seçimin “salt çoğunluğa” kalan son turunda ise sadece CHP’li 16 üyenin oyu yeterliydi ancak bu tur 15-15 sona erdi. Son turda da sonuç değişmeyince “kura” yoluna gidildi ve işler tam da bu noktada karıştı.

Konunun buraya kadar olan bölümüne ilişkin dün soL’da yer verdiğimiz haberin ardından ilginç bilgiler ortaya çıktı.

CHP’den üç, İYİP’ten bir fire…

soL’un edindiği bilgiye göre, üç İYİP’li meclis üyesinden sadece birisi AKP adayına oy verdi. İYİP adayı dışında iki de CHP adayının oyu AKP adayına gidince ve bir CHP üyesi de boş oy kullanınca 15-15 eşitlik durumuna gelindi.

Yani CHP adayı ile AKP adayının yarıştığı seçimde İYİP’ten bir, CHP’den üç fire birden yaşandı.

AKP’nin diğer iki İYİP Meclis üyesinin oyunu almak için de çabaladığı ama bu çabaların sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Sonunda kura çekildi, kura sonucunda şans eseri seçimi CHP adayı kazandı ama skandallar bununla da sınırlı kalmadı.

Kura skandalı: Şampiyonlar Ligi gibi dediler, şikayet ettiler

Bilindiği üzere dün İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

Bu kararın nedeni AKP’nin yaptığı plastik toplarla ve şeffaf cam fanus içinde yapılan kura çekiminin usüle uygun olmadığı itirazı oldu.

Ancak söz konusu kura çekimi yöntemini öneren bizzat AKP’liler olmuştu.

İYİP ve CHP’liler, AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın söz konusu kırmızı topları ve cam fanusu getirdiği, kura çekiminin bu sayede “şampiyonlar ligi” gibi olacağının söylediğini aktarıyor.

Üstelik bu işlemin usule uygun olmadığı yönünde uyarıda bulunan ismin de CHP’li Nursel Katipoğlu olduğu belirtiliyor. Yani AKP, CHP’li üyenin de uyarısına rağmen kura çekiminin yöntemini belirliyor, seçim sonunda ise sonuç istediği gibi çıkmayınca “usule uygun değil” diyerek sonuçları iptal ettiriyor.

Memenen’deki bu seçim ve başından bu yana yaşananlar, Türkiye’deki “düzen” siyasetinin kısa bir özeti gibi…