TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesidir, şüphesiz taraflı birisidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde Cumhurbaşkanı” ifadeleri ile başlayan “tarafsızlık” tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Şentop, Kılıçdaroğlu’nun “sözde Cumhurbaşkanı” ifadeleri ile başlayan “tarafsızlık” tartışmalarına ilişkin Türkiye’de şu an uygulanan sistemin “Başkanlık Sistemi” olduğunu ve sistemde tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını belirterek “Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir. Bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel başkanıysa, yetkilisiyse şüphesiz taraflı birisidir” dedi.

Şentop, Cumhurbaşkanı yeminindeki “tarafsızlık” vurgusu içinse şu yorumu yaptı: “O yeminde bir tarafsızlık ifadesi geçiyor. Bu ifadeye dayanarak tamamen paradigması bambaşka bir sistemi, sadece yemindeki bir kelimeye dayanarak kurgulamaya çalışmak, diğer bütün anayasa maddelerini, hükümlerini görmezlikten gelmektir.”

Şentop, sistemde “tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını” öne sürdü ve “Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir. Siyasi parti genel başkanı olabilir, olmayabilir, bir mecburiyet yok ama bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel başkanıysa, yetkilisiyse şüphesiz taraflı birisidir. Anayasa buna engel değil. Oradaki tarafsızlıkla ilgili yemin, hukuki işlem anlamında bir tarafsızlıktır” diye konuştu.

Üniversite kendi kendisini yönetemez

Şentop, katıldığı televizyon programında Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının Cumhurbaşkanı'nın doğrudan kararıyla gerçekleşmesi konusunu da değerlendirdi. Şentop, üniversite özerklüğü tartışmasına "finansman" boyutu kazandıran sözlerinde, üniversitelerin devlet tarafından finanse edildiğini, bu yüzden kendi kendilerini tam olarak yönetmelerinin düşünülemeyeceğini söyledi. ABD’yi örnek gösteren Şentop, burada rektör atamalarına ilişkin farklı yöntemler bulunduğunu ancak üniversitelerin finansmanın da farklılık gösterdiğini söyledi ve “Kamu üniversiteleri tamamen Hazine’den, devlet tarafından, vatandaşların vergisiyle finanse edilen üniversitelerdir. Finansmanını bütünüyle devletin yaptığı kurumların, kendi kendilerini tam olarak yönetmesi düşünülemez” diye konuştu.