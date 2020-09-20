Tayvan Çin'e karşı savaş uçaklarını havalandırdı

Tayvan'ın hava kuvvetleri, Çin savaş uçaklarının Tayvan Boğazı hattını geçmesinin ardından dünün ardından yeniden kendi savaş uçaklarını havalandırdı.

Tayvan'ın savunma bakanlığı, adaya yaklaşan Çin uçağı sayısının 19 olduğunu, bunlardan bazılarının Tayvan Boğazı hattını geçtiğini, diğerlerininse adanın güney batı kıyısındaki hava savunma tespit alanına girdiğini bildirdi.

Bakanlık, "Tayvan Hava Kuvvetleri, Çin'in faaliyetlerini gözlemlemek üzere savaş uçakları havalandırdı ve hava savunma füze sistemlerini konuşlandırdı" açıklamasında bulundu.

Çin yönetimi, cuma günü yapılan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler'in bölgede barışı sağlama çabalarına destek amacıyla askeri tatbikatlar düzenlediğini belirtmiş ve ABDv e Tayvan'ın gizli mutabakat sağladığına yönelik tepki gösteren açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Ekonomik İlişkiler Alt Sekreteri Keith Krach, üç günlük ziyarette bulunmak üzere perşembe günü Tayvan'a gelmişti. Bu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın adaya son 40 yılda yaptığı en üst düzey ziyaret oldu.

Tayvan, dün de Çin hava kuvvetlerinin adaya yaklaştığı gerekçesiyle savaş uçaklarını havalandırmıştı.

Tayvan'ın savunma bakanlığı, ayrıca bir açıklama yaparak, Çin'in bölgede "provokatif" faaliyetlerde bulunduğunu ve barış ve istikrara ciddi bir şekilde zarar verdiğini savundu.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Çin'in faaliyetlerini kınıyor ve anakara yetkililerine kendilerini kontrol etme ve uçurumun kenarından çekilme çağrısı yapıyor" denildi.