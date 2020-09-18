 Tayvan’dan Çin’e karşı küresel koalisyon çağrısı

Tayvan Dışişleri Bakanı Koseph Wu gerçek bir savaş ihtimali olduğundan söz ederek uluslararası toplumdan Çin’in giderek artan askeri tehdidine karşı ülkenin savunulması için yardım istedi.

ABD Ekonomik İşler müsteşarı Keith Krach başkanlığındaki heyetin ülkeye düzenleyeceği iki günlük ziyaretin hemen öncesinde yapılan açıklamada, ziyaretin benzer düşünen ortaklar arasındaki dostluğu derinleştireceği ve ilişkileri güçlendireceği dile getirildi.

Wu, France 24 televizyonuna verdiği demeçte, Tayvan’ın demokrasilerin komünist Çin tarafından ele geçirilmesine karşı savunmanın ön cephesinde olduğunu belirterek, ‘‘Son yıllarda kendi savunma kapasitemizi arttırmak için çok çalışıyoruz ve aynı zamanda uluslararası toplumun Tayvan demokrasisinin, nüfuz alanını genişletmek isteyen otoriter bir ülke olan Çin tarafından tehdit edildiğini anlamasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Çin’in Güney Çin Denizi, Hong Kong ve Hindistan sınırındaki eylemlerini örnek gösteren Bakan, ‘‘Çin’in yayılmacı saiklerinin bertaraf edilebilmesi için benzer düşünen ülkelerin ve demokrasilerin, bu bölgeye daha fazla dikkat göstermesi ve birbirine yardım etmesi gerektiğine inanıyoruz’’ ifadesini kullandı.

Wu ABD’ye bölgedeki varlığını göstermeye devam ettiği için teşekkür ederek, bunun Çin’e karşı barış sever ülkelere yönelik askeri tehditlerin hoş görülmeyeceğine dair bir gösteri olduğunu belirtti.

Çin tarafından ‘‘tehlikeli bir ayrılıkçı’’ olarak nitelenen Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ingwen ise Çin’in bölgedeki askeri ve ekonomik baskıları artarken, ‘‘otoriter saldırganlığa’’ karşı uluslararası bir koalisyon kurulması çağrısında bulundu.

Çin: Ziyarete gerekli yanıt verilecek

Cuma günü Tsai Inwen ile bir araya gelmesi beklenen Keith Krach’ın ziyaretine Çin Halk Cumhuriyeti’nin tepkisiyse gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Müsteşarın ziyaretine ‘‘gerekli yanıtın’’ verileceği ve Washington’a şikâyette bulunulduğu belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, Pekin’in Krach’in ziyareti ile ilgili Washington’a sert uyarılarda bulunduğunu ve ABD ile Tayvan arasındaki her türlü resmi ilişkiye karşı olduğunu söyledi. Ziyaretin Tayvan’ın bağımsızlığını isteyen güçlere destek anlamına geleceği ve Çin-ABD ilişkilerine zarar vereceği konusunda uyarıda bulunan sözcü, ‘‘ABD’yi Tayvan meselesinin son derece hassas olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz. Çin durumun nasıl gelişeceğine bağlı olarak gerekli yanıtı verecek’’ ifadesini kullandı.

Karch’ın ziyareti Tayvan’a son kırk yıldır gelen en yüksek düzey yetkili olan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’ın geçtiğimiz ayki ziyaretinin ardından gerçekleşecek. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve muhtemel bir serbest ticaret anlaşmasının ele alınacağı görüşmeler, Tayvan’ı Çin’in bir parçası olarak gören Pekin’in tepkisini çekiyor.

Tayvan’ı bağımsız bir ülke olarak tanımayan ABD, Çin ile arasındaki ilişkilerin bozulmasına koşut olarak başta silah satışı olmak üzere ülkeyle ikili ilişkileri geliştirmeye çalışırken, Pekin de ‘’tek ülke iki sistem’’ politikası çerçevesinde Tayvan’ın anakara ile birleşmesine yönelik çabalarını yoğunlaştırmış durumda.