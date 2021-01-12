'Tarihte ilk kez oldu, Berat Albayrak yargılanmalı...'

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Merkez Bankası döviz rezervinin tarihinde ilk kez eksiye düşürülmesi nedeniyle eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yargılanması gerektiğini söyledi.

Konuya ilişkin bir de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Bekaroğlu, Bütçe açığının son 10 yılda görülmedik bir seviyeye ulaştığını belirterek, Berat Albayrak'ın buradaki rolünün de araştırılmasını istedi.

ANKA'nın haberine göre, Bekaroğlu’nun önergesindeki sorular şöyle:

- Merkez Bankasınca bizzat veya kamu bankaları kullanılmak üzere gerçekleştirilen net döviz rezervinin “swap”lar hariç eksiye düşmesine neden olan söz konusu satış işleminin yasal olup olmadığını araştırmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu’na herhangi bir araştırma, inceleme ve kamu zararının tespit edilmesi talimatı vermiş midir, vermemişse vermeyi düşünmekte midir?

- Söz konusu satış işlemlerinin gerçekleşmesinde rolü bulunan eski Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeleri, Para Politikası Kurulu Üyeleri, Merkez Bankası’nın diğer ilgilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, Kamu Bankalarının mevcut üst düzey görevlilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının tespiti amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu’na herhangi bir soruşturma talimatı vermiş midir?

- Merkez Bankasınca bizzat veya kamu bankaları kullanılmak üzere gerçekleştirilen net döviz rezervinin “swap”lar hariç eksiye düşmesine neden olan söz konusu satış işleminin yasal olup olmadığını araştırmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu’na herhangi bir araştırma, inceleme ve kamu zararının tespit edilmesi talimatı vermiş midir, vermemişse vermeyi düşünmekte midir?

- Söz konusu satış işlemlerinin gerçekleşmesinde rolü bulunan eski Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeleri, Para Politikası Kurulu Üyeleri, Merkez Bankası’nın diğer ilgilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, Kamu Bankalarının mevcut üst düzey görevlilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının tespiti amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu’na herhangi bir soruşturma talimatı vermiş midir?

- Merkez Bankası net döviz rezervlerinin swap işlemleri hariç eksiye düşmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi dönemin Hazine ve Maliye Bakanı hakkında da sorumluluğunun tespiti amacıyla Cumhurbaşkanlığı Makamınca herhangi bir mekanizma işletilecek midir?”