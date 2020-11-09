'İstifanın ardından yansıtılan olumlu hava yanıltıcı'

soL TV, bugün canlı yayınlanan soL Bakış programıyla yayın hayatına başladı.
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci yazar Fatih Yaşlı ve iktisat profesörü Oğuz Oyan'ın katıldığı programda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifası değerlendirildi.
Programda ilk olarak söz alan Yaşlı şu değerlendirmede bulundu:
"Berat Albayrak istifası, bir aile devleti krizidir. Bu krizden çıkış çok kolay görünmüyor. İstifa müessesi halka karşı sorumluklarla ilgili değil güç odaklarının mücadelesi ve Erdoğan'a kendini ispatlamayla ilgili."
Yaşlı'nın ardından söz alan Oyan, konuya ilişkin şöyle konuştu:
"Türkiye kapitalizminin güncel yapısının iflah olacak yanı bulunmuyor. Bu gemi epeydir su alıyordu ama artık bu resmen kabul edilmiş oldu.
Bir bakan fedası üzerinden, bir damat fedası üzerinden kurtarma hesabı vardır. Erken seçime götürmez bu durum. Günübirlik politikalar devam edecektir."
'Buradan kısa kurtluluş yolu aranmamalı'
Oyan'ın ardından söz alan Okuyan şöyle konuştu:
"Berat Albayrak piyasacı bir siyasetçi. Ancak uluslararası siyasette kendisi muteber biri olmaktan çıkmıştı. Sermaye çevreleri, yönetmekte zorlandıkları kişileri sevmezler.
Yalnızca koltuğundan olması, doların düşmesine neden oldu, piyasaya “olumlu etki” etti. Ancak, Albayrak'ın istifasının ardından yansıtılan olumlu hava, bize ait değil. Piyasa güçlerinin Albayrak'ın üstünü çizmiş olmasının halkın iyiliğinin beraberinde getireceğine dair inanç, tehlikeli bir inanç. Buradan Türkiye toplumunun çıkarına bir şey çıkmaz, tersi çıkar. Buradan kısa bir kurtuluş yolu ararsak, tuzağa düşeriz.
Türkiye'de patronlar, Erdoğan'ı bitirmek yerine, Erdoğan'ı çevreleyerek baskı oluşturmayı hedefliyor. AKP içerisinde çatışmalar sürerken, son yaşananlardan kazanan AKP'li odaklar var, kaybeden AKP'li odaklar var."
soL TV'nin programına buradan ulaşabilirsiniz