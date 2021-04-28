Suudi Arabistan, ülkedeki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı

Suudi Arabistan yönetiminin, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldığı bildirildi.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, ülkenin kuzey batısında yer alan Tebuk, Riyad, Taif ve Cidde'deki Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kapatma kararını yazılı olarak iletti.

Dammam ve Abha şehirlerindeki okulların da Suudi Arabistan'ın yetkilerince ziyaret edilerek benzer kapatma kararlarının sözlü olarak tebliğ edildiği öğrenildi.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın yakın zamanda okullara gönderdiği kapatma kararında "eğitim yılı sonunda okullardaki faaliyetlerin sonlanacağı, öğrencilerin diledikleri okullara kayıt yaptırmaları hususunda kolaylık sağlanacağı, konuyla ilgili velilerinin bilgilendirilmesi gerektiği" aktarıldı.