İbrahim Kalın: Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı davası kararına saygı duyuyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Reuters'a verdiği mülakatta Mısır ve Suudi Arabistan'a yönelik sıcak mesajlar verdi.

Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmenin yollarını arayacaklarını söyleyen Kalın, Türk mallarına uygulanan boykotun da kaldırılmasını umduklarını söyledi.

Kalın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da yapılan yargılamanın sonucuna saygı duyduklarını da dile getirdi. Kalın "Bir yargılama yaptılar, duruşmalar yapıldıu. Bir karar verdiler ve biz de o karara saygı duyuyoruz" dedi.

Sözcü Kalın gelecek hafta Mısır ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelerin de "yenilenmiş bir işbirliği"ne zemin oluşturabileceği ve "Libya'daki savaşı sona erdirme çabaları"na yardımcı olabileceğini kaydetti.

Kalın "Sahadaki gerçeklikler veri alındığında Mısır'la ilişkilerin normalleşmesinin hem iki ülkenin hem de bölgenin çıkarına olduğunu düşünüyorum" dedi.

BM'nin Libya'daki tüm yabancı güçlerin çekilmesi çağrısına karşın Kalın, 2019'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Ankara arasında imzalanan askeri işbirliği konusundaki anlaşmanın halen geçerli olduğunu savundu.