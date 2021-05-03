Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 aday katılacak

Suriye'de 26 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 aday yarışacak.

Suriye Anayasa Mahkemesi adaylık için yapılan başvurulardan Cumhurbaşkanı Beşar Esad dahil 3'ünün kabul edildiğini, geri kalan başvuruların anayasal ve yasal kurallara uygun bulunmadığından reddedildiğini duyurdu.

SANA'nin haberine göre yüksek mahkemenin başkanı Cihad Lahham yaptığı açıklamada, adaylığı kabul edilenlerin Beşar Esad, Abdullah Sallum Abdullah ve Mahmud Ahmed Marai olduğunu açıkladı.

Seçimler için toplam 51 Suriye vatandaşının mahkemeye adaylık başvurusunda bulunduğu belirtildi.