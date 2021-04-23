AKP, Suriye'de yapılacak seçimi hedef aldı: Meşru değildir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye'de 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakıldığını" iddia eden Bilgiç, seçimlerin "hür ve adil olmaktan" uzak olduğunu öne sürdü. Seçimlerin "uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesinin mümkün olmadığını" söyleyen Bilgiç, şunları yazdı:

"Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümü amacıyla BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır.

Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK’nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir."

Suriye'deki seçimler

Suriye'de 26 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin düzenlenmesi planlanıyor. Şimdiye kadar mevcut Cumhurbaşkanı Beşar Esad da dahil olmak üzere 12 kişi adaylığını açıkladı.

Suriye büyükelçilikleriyse önümüzdeki cumhurbaşkanlığına yönelik yurtdışındaki Suriyeliler için seçim listeleri hazırlama sürecini başlattı.

Tahran'da Suriye büyükelçiliği, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak isteyen Suriyeli vatandaşlar için kayıt kapılarını açtı ve seçim hakkını kullanmak isteyen Suriyeli vatandaşları daha önce e-posta yoluyla isimlerini kaydettirmeyi veya bizzat 25 Nisan'a kadar elçiliğe gelmeye çağırdı.

Avusturya'da büyükelçilik, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak isteyen Suriyeli vatandaşların isimlerini seçim listelerine kaydetmelerini istedi. Büyükelçilik yaptığı açıklamada, Avusturya'da ikamet eden Suriye vatandaşlarının ve çalışma alanına giren diğer altı ülke olan İtalya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, Hırvatistan ve Malta'dan seçim listelerini almak için hazırlıklarına başladığını söyledi.

Yeni Delhi'deki Suriye büyükelçiliği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak isteyen Suriyelilerin doğrudan Hindistan'ın başkentindeki Suriye büyükelçiliğine gitmeleri veya elçilik e-postası aracılığıyla isimlerini hızlı bir şekilde seçim listelerine kaydetmelerini istedi.

Kahire'de Suriye büyükelçiliği Mısır'da ikamet eden Suriye vatandaşlarının isimlerini kaydetmeye başladığını duyurdu.